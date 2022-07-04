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لبنان

نواب "التغيير" سيساهمون في تحرّكات شعبية على الأرض

Lebanon 24
04-07-2022 | 17:03
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يتّجه عدد من نواب "التغيير" إلى المساهمة في التحركات الشعبية على الأرض بانتظار مناسبات جامعة، تتجاوز الموضوع الحكومي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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