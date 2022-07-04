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Lebanon 24
04-07-2022 | 17:08
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فوجئت الأوساط السياسية والإعلامية بخبر رغبة رئيس تيّار موالٍ تعيين موظفة، اقتربت من الإحالة إلى التقاعد، وزيرة للطاقة خلفاً للوزير الحالي غير المرغوب ببقائه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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