فوجئت الأوساط السياسية والإعلامية بخبر رغبة رئيس تيّار موالٍ تعيين موظفة، اقتربت من الإحالة إلى التقاعد، وزيرة للطاقة خلفاً للوزير الحالي غير المرغوب ببقائه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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