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لبنان

تحرّكات إقليمية واسعة المدى قد تنعكس على لبنان

Lebanon 24
04-07-2022 | 17:16
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تقول مصادر متابعة عبر "الجريدة" الكويتية إن "المنطقة تشهد تحركات واسعة المدى قد تؤدي إلى تحقيق متغيرات، فأولاً لا بدّ من انتظار زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، وزيارته إلى إسرائيل وعقده قمة مع الدول العربية. ثانياً، بعد هذه القمة سيستأنف التفاوض في الدوحة بين إيران والولايات المتحدة. ثالثاً هناك احتمال لتجديد التفاوض السعودي الإيراني بحثاً عن وصول إلى تفاهمات تؤدي إلى فتح السفارات بين البلدين، وهذه كلها قد تنعكس على لبنان من خلال تكريس التهدئة، وعندها يفترض أن يتم الوصول إلى حلّ لملف ترسيم الحدود. أما في حال عدم الوصول إلى حلّ، فعندها احتمالات التصعيد تبقى قائمة، كما أن احتمال لجوء الحزب إلى تنفيذ عملية ثانية".
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المصدر: الجريدة الكويتية
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