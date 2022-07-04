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لبنان

سيزار المعلوف يطلق موقفاً نارياً ضد "القوات"!

Lebanon 24
04-07-2022 | 16:30
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أشار النائب السابق سيزار معلوف في احد البرامج الى أن "الحوار لا يكون بين اطراف متفاهمة بل بين اطراف متخاصمة"، معتبراً أن "رفض "القوات اللبنانية" المشاركة في الحكومة على اعتبار أن "حزب الله" شريك فيها هو طعن في الثقة التي منحها الناخبون لها وساهمت بتعزيز كتلتها النيابية".
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ولفت إلى أن "ما تقوم به "القوات" اليوم يمكن ادراجه في خانة العرقلة لعمل الحكومة ولمسيرة الانقاذ".
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