Advertisement

لبنان

توقيف عسكريين متورطين بإبحار مركب العبدة

Lebanon 24
04-07-2022 | 23:11
A-
A+
Doc-P-968433-637925985618025817.jpg
Doc-P-968433-637925985618025817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب محمد ملص في "الاخبار": قبل حوالي أسبوعين، انطلق من مرفأ العبدة في عكار، مركب صيد يحمل 80 شخصاً تمكن من الوصول إلى شواطئ اليونان. لم يكن مركب العبدة أول مراكب الهجرة غير الشرعية التي انطلقت من الشواطئ الشمالية في الأشهر الأخيرة، لكن القوى الأمنية فتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات إبحاره بعد معلومات عن تورط عناصر من الجيش والقوى الأمنية في تسهيل خروجه.

محملاً بعائلات وأطفال بينهم رضّع، أبحر المركب ليلاً من حوض مرفأ العبدة الذي يخضع لرقابة استخبارات الجيش. فكيف تمكن من الإبحار في وقت متأخر من الليل، علماً أنه كان بين المهاجرين 15 عسكرياً فروا من الخدمة العسكرية واصطحبوا عائلاتهم معهم.مصدر أمني كشف لـ«الأخبار» عن تواطؤ عدد من العسكريين أدى إلى تسهيل خروج المركب من دون أي اعتراض أمني. وفي التفاصيل أنه عند الثانية عشرة ليلاً، أُطفئت الأضواء في مرفأ العبدة، بالتزامن مع وصول عدد من الركاب برفقة أحد «رؤوس» التهريب، واستقل نحو 80 شخصاً المركب الذي غادر المرفأ تحت جنح الظلام، ومن دون أي تدخل من العناصر المولجين حماية المرفأ.وبحسب المعلومات فإن تحقيقاً أمنياً فُتح في الأمر وأدى إلى توقيف 3 عسكريين وستة مدنيين مسؤولين عن تسهيل أعمال التهريب. فيما تحدثت مصادر عن «دفع رشاوى مالية كبيرة مقابل تسهيل خروج المركب».

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:49 | 2022-07-05
04:46 | 2022-07-05
04:30 | 2022-07-05
04:26 | 2022-07-05
04:20 | 2022-07-05
04:15 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website