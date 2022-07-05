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لبنان
تعرض شخص لطعنات عدة في ساحة الكورة بطرابلس.. هذا هو وضعه الصحي
Lebanon 24
05-07-2022
|
00:26
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اقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع مرسيدس لون فضي، بعد منتصف الليل، على طعن المدعو ن .ح. عدة طعنات في ساحة الكورة - طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".
وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج وقد وصفت اصابته بالبليغة.
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ولم تعرف اسباب الاعتداء.
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