تعرض شخص لطعنات عدة في ساحة الكورة بطرابلس.. هذا هو وضعه الصحي

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اقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع مرسيدس لون فضي، بعد منتصف الليل، على طعن المدعو ن .ح. عدة طعنات في ساحة الكورة - طرابلس، وفروا الى جهة مجهولة، وفق مندوبة "لبنان 24".وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الاسلامي للعلاج وقد وصفت اصابته بالبليغة.ولم تعرف اسباب الاعتداء.