بيان هام من المكتب الاعلامي لـ"وزارة التربية"‏.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة التربية البيان التالي: ‏‏"يتناول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أحد موظفي المعلوماتية في وزارة ‏التربية والتعليم العالي، معتبرين أنه يشارك في أعمال الامتحانات ويعمل الحوافز ‏المخصصة للأساتذة .‏إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في الوزارة أن يوضح أن الموظف المذكور ‏يعمل أساسا وكل عام في مكننة الامتحانات، ويقدم عند الحاجة الدعم التقني لحلحلة ‏المشاكل المعلوماتية عندما يطلب منه ذلك إن لجهة الحوافز أو غيرها من القضايا ‏التي تتطلب دعما معلوماتيا، وبالتالي فإنه غير مسؤول عن تأخير الحوافز في ‏المدارس، إنما يسهم في حالة بعض القضايا عند الاقتضاء .‏ويدعو المكتب الإعلامي الأساتذة الذين يروجون لهذه الأخبار المغلوطة، إلى ‏الاهتمام بصحة الجداول، ومتابعة التصحيح كالعادة، وليدعوا كل موظف يقوم ‏بعمله المطلوب منه ، خدمة التربية وللبنان ".‏