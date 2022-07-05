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لبنان

هكذا سيُصبح سعر البنزين اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2022 | 02:02
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أفادت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر بعد قليل، وسيشهد ارتفاعاً طفيفاً في سعري المازوت والبنزين".
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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