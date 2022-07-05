هكذا سيُصبح سعر البنزين اليوم

أفادت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إن "جدولاً جديداً لأسعار المحروقات سيصدر بعد قليل، وسيشهد ارتفاعاً طفيفاً في سعري المازوت والبنزين".

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