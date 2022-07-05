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لبنان

هذا ما قد يشهدُه لبنان قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2022 | 03:30
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سادت مخاوف من أن يشهد لبنان إزدياداً في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، وذلك مع بدء وصول الوافدين إلى لبنان في ظلّ عدم وجود إجراءات صحيّة صارمة، إما ضمن المطار أو في الأماكن الأخرى.
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وقد يعيدُ هذا المشهد، السيناريو السابق لتفشي الإصابات على الرّغم من أن وزارة الصحة تسعى جاهدة خلال الفترة الأخيرة لتكثيف عمليات التطعيم.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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