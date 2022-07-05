هذا ما قد يشهدُه لبنان قريباً

سادت مخاوف من أن يشهد لبنان إزدياداً في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، وذلك مع بدء وصول الوافدين إلى لبنان في ظلّ عدم وجود إجراءات صحيّة صارمة، إما ضمن المطار أو في الأماكن الأخرى.

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