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لبنان

"الضّمان" في بئر حسن يُغلق أبوابه.. ما السبب؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 02:52
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ذكرت قناة "الجديد" أن مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن مُغلق أمام المواطنين، وذلك بسبب عدم توفر مادة المازوت لمولدات الكهرباء الخاصّة به.
 
 
 
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