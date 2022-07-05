السعد: لحصر السلاح بيد الجيش ووقف مغامرات لو كنت أعلم

Advertisement

غرد النائب راجي السعد عبر حسابه على “تويتر”: “حزب الله كذّب كل كلامه عن الوقوف خلف الدولة اللبنانية في ملف الترسيم كان للتضليل، وأرسل مسيراته جنوباً للتشويش على المفاوضات وتهديد مصالح لبنان كما تهديد الموسم السياحي الذي ينتظره لبنان."وجدد السعد تأكيد "ضرورة حصرية السلاح بيد الجيش ووقف مغامرات لو كنت أعلم".