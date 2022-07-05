Advertisement

لبنان

سليم عون: "الوطني الحرّ" لم يشترط تمثيل رئيسه في الحكومة

Lebanon 24
05-07-2022 | 03:14
A-
A+
Doc-P-968495-637926129723097360.jpg
Doc-P-968495-637926129723097360.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر النائب سليم عون، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الطريقة التي قدم بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلته الحكومية الأولى غير مقبولة"، وقال:" حتى اللحظة، إمّا أنّه ليس هناك نيّة للتأليف أو أن هناك محاولة لليّ ذراع رئيس الجمهورية على اعتبار أنّه في نهاية عهده".
Advertisement
 
وأكد أن "الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بإمكانهما الوصول معاً إلى حلول، وهذا الأمر متوقّع في أي لحظة"، ونفى أن "يكون التيار الوطني الحر قد اشترط تمثيل رئيسه في الحكومة"، مشددا على أن "الوقائع تدحض كل الشائعات التي لن يستمرّ التيار في الردّ عليها، فما يريد قوله سيعلنه". 

وعن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية جنوباً،  أكد  أنه "يهمنا أن ينجح التفاوض ولبنان جيّد في ذلك، ويعرف كيف يستخدم عناصر القوّة لديه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:22 | 2022-07-05
12:49 | 2022-07-05
12:47 | 2022-07-05
12:21 | 2022-07-05
12:12 | 2022-07-05
12:02 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website