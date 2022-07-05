سليم عون: "الوطني الحرّ" لم يشترط تمثيل رئيسه في الحكومة

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اعتبر النائب سليم عون، في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن "الطريقة التي قدم بها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تشكيلته الحكومية الأولى غير مقبولة"، وقال:" حتى اللحظة، إمّا أنّه ليس هناك نيّة للتأليف أو أن هناك محاولة لليّ ذراع رئيس الجمهورية على اعتبار أنّه في نهاية عهده".وأكد أن "الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي بإمكانهما الوصول معاً إلى حلول، وهذا الأمر متوقّع في أي لحظة"، ونفى أن "يكون التيار الوطني الحر قد اشترط تمثيل رئيسه في الحكومة"، مشددا على أن "الوقائع تدحض كل الشائعات التي لن يستمرّ التيار في الردّ عليها، فما يريد قوله سيعلنه".وعن المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية جنوباً، أكد أنه "يهمنا أن ينجح التفاوض ولبنان جيّد في ذلك، ويعرف كيف يستخدم عناصر القوّة لديه".