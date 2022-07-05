قطاع يُنعش السياحة ويدر أموالاً

تمكن منتخب لبنان لكرة السلة مساء أمس من الفوز على المنتخب السعودي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بنتيجة ٩٠ - ٦٠ ليتصدر مجموعته ويقترب خطوة من تأهله لكأس العالم، في مباراة أقيمت على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل وبمواكبة كثيفة من الجمهور اللبناني.

وفي هذا الإطار، يؤكد عضو بنقابة سياحية ان "المباريات الرياضية التي تُقام اليوم في لبنان تُشكل أيضا عامل جذب سياحي في فصل الصيف، فبالاضافة إلى التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة السلة، يستضيف لبنان بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للشباب التي تمتد بين 3 و6 تموز الجاري بمشاركة 9 دول، كما يستضيف يوم الجمعة المقبل بطولة ACS Fight Night 3 برياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA" من تنظيم المنظمة العربية للفنون القتالية ACS بمجمع نهاد نوفل وتتراوح أسعار الدخول ما بين 25 إلى 100 دولار".

وشدد على ان "هذا الأمر يؤدي إلى تحريك الحجوزات الفندقية والحركة الاقتصادية"، مطالبا باهتمام رسمي بالقطاع الرياضي الذي يدر أيضا أموالا.