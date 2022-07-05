طقسٌ صيفي معتدل يسيطر على لبنان.. ماذا في التفاصيل؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة شمال البلاد، من دون تعديل في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة.معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و 32 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء: مشمس اجمالا مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، وانخفاض في درجات الحرارة بشكل طفيف في المناطق الداخلية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل والمناطق الجبلية، كما تنشط الرياح احيانا فترة قبل الظهر.الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع رياح ناشطة شمال البلاد، دون تعديل في درجات الحرارة وبقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل.الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة في المناطق الساحلية، وارتفاعها بشكل طفيف في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.- الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 10 و 35 كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا .- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 5,32- ساعة غروب الشمس: 19,53