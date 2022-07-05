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لبنان

اشكال وجرحى بين عمال سوريين في هذه المنطقة

Lebanon 24
05-07-2022 | 03:38
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط جريحين عقب اشكال وتضارب بالحجارة بين العمال السوريين عند دوار ابو علي في طرابلس.
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