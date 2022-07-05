رئيس وزراء إسرائيل يهدد لبنان.. وهذا ما سيبلّغه لماكرون

قال رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد إن "على الحكومة اللبنانية كبح جماح حزب الله وإلا سنضطر لذلك".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن لابيد سيضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء، لاتخاذ موقف أكثر صرامة ومحدد زمنيا بشأن المفاوضات النووية الإيرانية.

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وحذر لابيد من أن جماعة حزب الله المدعومة من طهران "تلعب بالنار".



وزيارة لابيد إلى فرنسا هي أولى رحلاته الخارجية منذ توليه منصب رئيس الوزراء المؤقت الأسبوع الماضي، وهي أيضا فرصة لاستعراض المهارات الدبلوماسية بينما يستعد الإسرائيليون لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر تشرين الثاني.



وصرح مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين بأن "الفرنسيين نشيطون للغاية فيما يتعلق بالقضية الإيرانية"، وأضاف: "من المهم بالنسبة لنا أن ندافع عن قضيتنا... إسرائيل تعارض العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015). وفي الوقت نفسه، لا نعارض التوصل لاتفاق، وإنما نسعى إلى اتفاق قوي للغاية".

(euronews)