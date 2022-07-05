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لبنان

لقاء بين ميقاتي وبري في عين التينة

Lebanon 24
05-07-2022 | 04:09
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زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبحث معه في آخر التطورات.
وبعد اللقاء،غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح.
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بري

ميقاتي

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