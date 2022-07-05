لقاء بين ميقاتي وبري في عين التينة

زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبحث معه في آخر التطورات.

وبعد اللقاء،غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح.