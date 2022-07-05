كلمة لباسيل عصراً

يعقد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" اجتماعا عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، في مقره في ميرنا الشالوحي، برئاسة النائب جبران باسيل الذي سيكون له كلمة عند الخامسة في ختام الاجتماع.

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