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لبنان

كلمة لباسيل عصراً

Lebanon 24
05-07-2022 | 04:20
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 يعقد المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر" اجتماعا عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، في مقره في ميرنا الشالوحي، برئاسة النائب جبران باسيل الذي سيكون له كلمة عند الخامسة في ختام الاجتماع.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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"التيار الوطني الحر"

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