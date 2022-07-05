نحاس: لا وجود لأي تشنّج بين ميقاتي وعون وشكل الحكومة لم يُحدّد بعد

قال مستشار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس إنه "لا حقيقة لوجود أي تشنّج بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس المكلف وبعض الأفرقاء السياسيين بينهم التيار الوطني الحر".

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وفي حديث عبر قناة "الجديد"، لفت نحاس إلى أنّه لا خلاف بين عون وميقاتي، مشيراً إلى أن "شكل الحكومة لم يُحدّد بعد"، وقال: "وضع التأليف يتطور وميقاتي يريد معه فريقاً يُنجز الملفات".

وأضاف: "خلاف الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ليس خلافاً شخصياً، بل هو خلاف على الخيارات".