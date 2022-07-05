Advertisement

لبنان

شاب شنق نفسه لهذا السبب!

Lebanon 24
05-07-2022 | 04:49
A-
A+
Doc-P-968527-637926187226312130.jpg
Doc-P-968527-637926187226312130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام شاب من آل سرحال، من بلدة داريا، على شنق نفسه، بسبب الوضع المعيشي الصعب والحالة الاقتصادية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"خطأ كارثي" من الشرطة... ينتهي بانتحار شاب شنقًا!
lebanon 24
05/07/2022 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا تناول التحضيرات للامتحانات والحوافز وترميم المدارس والطاقة
lebanon 24
05/07/2022 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في زحلة: أرسل فيديو إلى أصدقائه... ومن ثم شنق نفسه!
lebanon 24
05/07/2022 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24
غموض وراء الحادثة... طفل يشنق نفسه داخل محله التجاري!
lebanon 24
05/07/2022 20:00:31 Lebanon 24 Lebanon 24

داريا

شنق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:22 | 2022-07-05
12:49 | 2022-07-05
12:47 | 2022-07-05
12:21 | 2022-07-05
12:12 | 2022-07-05
12:02 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website