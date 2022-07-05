وزير الدفاع استقبل وفداً عسكرياً بريطانياً: الجيش مستمرّ في القيام بمهمّاته

استقبل وزير الدفاع موريس سليم وزير القوات المسلحة البريطاني جايمس هيبي على رأس وفد يرافقه السفير البريطاني في لبنان الدكتور ايان كولارد.



وأجرى المجتمعون جولة أفق حول الوضع في المنطقة ولبنان في ظل المستجدات الاقليمية والدولية.

Advertisement

وخلال اللقاء، أكد الوزير سليم على تقدير لبنان لما تقدمه المملكة المتحدة من دعم ومساعدات للجيش اللبناني مشدداً على ان المؤسسة العسكرية، وبالرغم من التحديات على المستويات كافة، مستمرة في القيام بمهماتها على أكمل وجه صوناً للأمن والاستقرار في لبنان.



من جهته، أعرب الوزير هيبي لوزير الدفاع الوطني عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من المساعدات وفقاً لحاجات المؤسسة العسكرية في إطار برنامج الدعم المستمر الذي توفره المملكة المتحدة في ما يخص تمكين الجيش اللبناني.



وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الهدايا التذكارية.