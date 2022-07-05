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لبنان

لقاءات عديدة لميقاتي.. أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على طاولة النقاش

Lebanon 24
05-07-2022 | 06:13
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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي عساكر قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي.  
 
وقالت الوزيرة رياشي عساكر: "عرضت مع دولة الرئيس في ملفات الوزارة ووضعته في نتائج زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان الذي قام بمسح للأرضية اللبنانية للتحول الرقمي لنبني عليها تطبيق "استراتيجية التحوّل الرقمي"، حيث قام متخصصون من البنك بمقابلة مختصين في عدد من الوزارات والادارات منها:المالية، الداخلية الإقتصاد، العدل، رئاسة الحكومة، البنك المركزي وأوجيرو وغيرها لمعرفة قابليتها لتطبيق هذه الاستراتيجية من أجل المباشرة بها".
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أضافت: "وضعت دولة الرئيس أيضا في أجواء ما قامت به الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا ومن ضمنها الإجتماع الذي تم بوجود ممثلين عن دول عدة للهيئات الوطنية المحلية لمكافحة الفساد مع الهيئة الوطنية اللبنانية".
 
إيدال
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات" إيدال" مازن سويد الذي قال: "زرت دولة الرئيس ميقاتي لأشكره على المراسيم التي تم إقرارها في أخر جلسة لمجلس الوزراء والتي تعطي تسهيلات مهمة للمستثمرين وتقوي"ايدال" وتمكنّها من ان تقوم بدورها في جذب المستثمرين في هذه الظروف الصعبة، واتفقنا على ورشة عمل ستعقد في السراي لشرح هذا الموضوع أكثر ووضعه في متناول الرأي العام. وأوضح سويد" أن التسهيلات تكمن في حصول المستثمر على إعفاءات ضريببة بطريقة أسهل".
 
سفير ايران
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي سفير إيران في لبنان محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية.
 
كما استقبل مع سفيرة لبنان في سويسرا رولا نور الدين.
 
 
صورٌ من لقاءات الرئيس ميقاتي:
 
اللقاء مع الوزيرة رياشي عساكر:
 
 
 
 
الللقاء مع مدير عام "إيدال"
 
 
 
اللقاء مع السفير الإيراني
 
 
 
اللقاء مع سفيرة لبنان في سويسرا
 
 
 
 
 
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