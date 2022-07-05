المفتي دريان غادر الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج

غادر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بدعوة كريمة من المراسم الملكية.



وكلف المفتي دريان أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك في جامع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين (صل الله عليه وسلم)عند الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباح يوم السبت 9 تموز الجاري.

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