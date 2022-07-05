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لبنان

"ساحرٌ" بقبضة "قوى الأمن".. في أيّ منطقة جرى توقيفه؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 06:24
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أوقفت دوريّة من تحرّي حلبا أحد الأشخاص من بلدة برقايل، بعدما تبين أنه يقوم بأعمال السّحر والشعوذة والعنف الأسري، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وبحسب المعلومات، فقد عثرت العناصر الأمنية على أسحلة داخل منزل الموقوف. 
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