منذ اكثر من 10 ايام.. هذه البلدة بدون مياه

Advertisement

أطلق أهالي منطقة البترون الجردية صرخة احتجاجية على إنقطاع المياه منذ اكثر من 10 ايام بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عن محطة كفرحلدا.واستنكر الأهالي حرمان البلدات التي ينبع منها نبع "دله والغواويط" الذي يغذي المنطقة، ولفتوا الى أن "قرى وبلدات الساحل والوسط البترونيين تحصل على المياه بالجاذبية من مياه نبع مصدره الجرد المحروم من مياهه ما اضطر الأهالي لشراء المياه بالصهاريج بملايين الليرات في حين مياه نبعهم ترسل الى البلدات الأخرى".وناشوا كل المعنيين بقطاع المياه وبقضايا وشؤون منطقة البترون وأهاليها" العمل فورا إما لتأمين التيار الكهربائي الى المحطة وإما تزويدها بالمازوت لتشغيل المضخات وتأمين المياه الى الجرد البتروني".وحذر الأهالي من "اللجوء الى خطوات تصعيدية لن تحمد عقباها في حال عدم التجاوب وبأسرع وقت لإيجاء حل لهذه القضية".