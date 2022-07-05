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لبنان

منذ اكثر من 10 ايام.. هذه البلدة بدون مياه

Lebanon 24
05-07-2022 | 06:48
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 أطلق أهالي منطقة البترون الجردية صرخة احتجاجية على إنقطاع  المياه منذ اكثر من 10 ايام بسبب إنقطاع التيار الكهربائي عن محطة كفرحلدا.

واستنكر الأهالي حرمان البلدات التي ينبع منها نبع "دله والغواويط" الذي يغذي المنطقة، ولفتوا الى أن "قرى وبلدات الساحل والوسط البترونيين تحصل على المياه بالجاذبية من مياه نبع مصدره الجرد المحروم  من مياهه ما اضطر الأهالي لشراء المياه بالصهاريج بملايين الليرات في حين مياه نبعهم ترسل الى البلدات الأخرى".
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وناشوا كل المعنيين  بقطاع المياه وبقضايا وشؤون منطقة البترون وأهاليها" العمل فورا إما لتأمين التيار الكهربائي الى المحطة وإما تزويدها بالمازوت لتشغيل المضخات وتأمين المياه الى الجرد البتروني".

وحذر الأهالي من "اللجوء الى خطوات تصعيدية لن تحمد عقباها في حال عدم التجاوب وبأسرع وقت لإيجاء حل لهذه القضية".
المصدر: الوكالة الوطنية
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