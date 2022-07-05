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لبنان

في طرابلس.. مُحتجون يغلقون مكاتب شركة "تاتش"

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:03
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عمد عدد من المحتجين على الأوضاع المعيشية والإقتصادية الصعبة وعلى ارتفاع أسعار الإتصالات، إلى إغلاق مكاتب لشركة "تاتش" في طرابلس، والطلب من الموظفين مغادرة المكان.
 
 
 
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