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لبنان

أحكام غيابية لجنايات بيروت بجرائم السرقة وترويج المخدرات

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:15
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 أصدرت محكمة الجنايات في بيروت، بالصورة الغيابية، سلسلة أحكام مختلفة ضد مرتكبي أعمال سرقة وتأليف عصابة والإتجار بالمخدرات.
 
وقد صدر القاضي سامي صدقي خمسة أحكام: الأول في حق المتهم أكرم.ك (لبناني) لارتكابه جناية السرقة سندا للمادة 638/ عقوبات، وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه مدة خمس سنوات، وتقرر إسقاطه من الحقوق المدنية وتعيين قيم لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.
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وصدر الحكم الثاني عن هيئة المحكمة نفسها في حق المتهم محمد.م (سوري)، وقضى بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، وغرامة بخمسين مليون ليرة لبنانية، وفقا للمادة 126/ مخدرات لارتكابه جناية المخدرات وتجريده من حقوقه المدنية.
 
وفي الحكم الثالث، حكمت الهيئة على المتهم محمد.ع.ك ( سوري) بالعقوبة ذاتها الواردة أعلاه، وأتى الحكم الرابع ضد المتهم خضر.ز في السياق عينه، وبالتالي العقوبة ذاتها.
 
أما الحكم الخامس، فصدر في حق المتهم عبد الرحمن.م وقضى بسجنه مدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة، وفقا للمواد 638 و 219 و 221/عقوبات لارتكابه جناية السرقة وشراء المسروق.
المصدر: الوكالة الوطنية
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