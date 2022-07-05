Advertisement

لبنان

أطفالٌ يتعرّضون للاغتصاب في بلدة لبنانية.. تفاصيل تكشف "الجريمة"!

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:12
A-
A+
Doc-P-968589-637926274635211936.jpg
Doc-P-968589-637926274635211936.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من "مخابرات الجيش" شخصاً في الخمسينيات من العمر، كان تحرّش بعددٍ من الأطفال في بلدة القاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
Advertisement
 
وأشارت المصادر إلى أنّ "الموقوف، إلى جانب ممارسته التحرش، أقدم على اغتصاب عدد آخر من الأطفال، وذلك بعد إعطائهم المخدرات والأدوية المنوّمة".
 
ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "لبنان24"، فإن طفلاً من الذين تعرضوا للتحرش، عمد إبلاغ ذويه بما حصل، الأمر الذي دفع أطفالاً آخرين للإفصاح عمّا تعرضوا له.
 
وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، شدّد رئيس بلدية القاع بشير مطر على أنّ "سلامة الأطفال وصحتهم النفسية تعدّ أولوية قصوى، وستتم متابعتهم من قبل البلدية وكل أطياف المجتمع في القاع"، مطالباً "الأجهزة الأمنية والقضاء بكشف المتاجرين بالمخدرات وتتبع الاتصالات بينهم".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:22 | 2022-07-05
12:49 | 2022-07-05
12:47 | 2022-07-05
12:21 | 2022-07-05
12:12 | 2022-07-05
12:02 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website