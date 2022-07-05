أطفالٌ يتعرّضون للاغتصاب في بلدة لبنانية.. تفاصيل تكشف "الجريمة"!

أوقفت دورية من "مخابرات الجيش" شخصاً في الخمسينيات من العمر، كان تحرّش بعددٍ من الأطفال في بلدة القاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.

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وأشارت المصادر إلى أنّ "الموقوف، إلى جانب ممارسته التحرش، أقدم على اغتصاب عدد آخر من الأطفال، وذلك بعد إعطائهم المخدرات والأدوية المنوّمة".

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها "لبنان24"، فإن طفلاً من الذين تعرضوا للتحرش، عمد إبلاغ ذويه بما حصل، الأمر الذي دفع أطفالاً آخرين للإفصاح عمّا تعرضوا له.