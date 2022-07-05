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لبنان

بيان توضيحيّ لوزارة التربيّة... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:24
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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة التربيّة البيان التالي:
 
يتناول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي أحد موظفي المعلوماتية في الوزارة، معتبرين أنه يشارك في أعمال الامتحانات ويعمل الحوافز المخصصة للأساتذة. إزاء هذا الأمر يهم المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن يوضح أن الموظف المذكور يعمل أساسا وكل عام في مكننة الامتحانات، ويقدم عند الحاجة الدعم التقني لحلحلة المشاكل المعلوماتية عندما يطلب منه ذلك إن لجهة الحوافز أو غيرها من القضايا التي تتطلب دعماً معلوماتياً. وبالتالي فإنه غير مسؤول عن تأخير الحوافز في المدارس، إنما يسهم في حالة بعض القضايا عند الاقتضاء.
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ويدعو المكتب الإعلامي الأساتذة الذين يروجون لهذه الأخبار المغلوطة، إلى الاهتمام بصحة الجداول، ومتابعة التصحيح كالعادة، وليدعوا كل موظف يقوم بعمله المطلوب منه، خدمة التربية وللبنان.
 
 
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