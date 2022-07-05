بيانٌ جديد من شركة "ألفا" بشأن أسعار الاتصالات.. ماذا فيه؟

أصدرت شركة "ألفا"، اليوم الثلاثاء، بياناً موجهاً إلى مشتركيها، مؤكدة فيه "استمرارها في مواكبة تغيير الأسعار تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء"، المتخذ يوم 20 أيار 2022 بشأن تعديل تعرفة الإتصالات.

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وأضاف البيان: "إن الشركة تعتذرُ مُسبقاً عن أي هفوات قد تحدث مع بعض المشتركين، وتؤكّد أنها على أتمّ الإستعداد لإستقبال أي مراجعة في هذا الخصوص".