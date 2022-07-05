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لبنان

بيانٌ جديد من شركة "ألفا" بشأن أسعار الاتصالات.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 07:27
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أصدرت شركة "ألفا"، اليوم الثلاثاء، بياناً موجهاً إلى مشتركيها، مؤكدة فيه "استمرارها في مواكبة تغيير الأسعار تطبيقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء"، المتخذ يوم 20 أيار 2022 بشأن تعديل تعرفة الإتصالات.
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وأضاف البيان: "إن الشركة تعتذرُ مُسبقاً عن أي هفوات قد تحدث مع بعض المشتركين، وتؤكّد أنها على أتمّ الإستعداد لإستقبال أي مراجعة في هذا الخصوص".
 
وختم: "يمكن التواصل مع مندوبي خدمة الزبائن عبر صفحات ألفا على منصات التواصل الإجتماعي أو الإتصال بالـ111 للمساعدة".
 
 
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