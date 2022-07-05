حميه بحث وابي رميا في مشاريع وزارة الاشغال لقضاء جبيل

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه النائب سيمون ابي رميا، وتم البحث في التطورات المحلية والشؤون الانمائية لقضاء جبيل وموضوع الطرقات في نطاقها والملفات التي تعنى بالسلامة العامة.وتناول اللقاء أيضا ترميم الحفر على الاتوستراد الدولي- الطريق الرئيسية الممتدة من اللقلوق العاقورة المجدل أفقا الغابات لاسا، ومنها طريق قهمز التي تعرضت لأضرار جسيمة من جراء العاصفة الاخيرة.وقد ابدى الوزير حميه "تجاوبا واهتماما حول صيانة الحفر، وذلك ضمن الامكانات المالية المحدودة في ظل الظروف التي يمر بها لبنان".