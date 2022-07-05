بيان للامن العام حول طلبات جوازات السفر على المنصة... ماذا في تفاصيله؟

صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:

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بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تستقبل المديرية العامة للأمن العام طلبات جوازات السفر للمواطنين الذين حجزوا مواعيد على المنصة وفقاً لما يلي:-بتاريخ 13/7/2022 بدلاً من تاريخ 11/7/2022-بتاريخ 14/7/2022 بدلاً من تاريخ 12/7/2022