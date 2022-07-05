Advertisement

لبنان

بيان للامن العام حول طلبات جوازات السفر على المنصة... ماذا في تفاصيله؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 08:20
A-
A+
Doc-P-968605-637926315328316605.jpg
Doc-P-968605-637926315328316605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
 
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تستقبل المديرية العامة للأمن العام طلبات جوازات السفر للمواطنين الذين حجزوا مواعيد على المنصة وفقاً لما يلي:
Advertisement
-بتاريخ 13/7/2022 بدلاً من تاريخ 11/7/2022
-بتاريخ 14/7/2022 بدلاً من تاريخ 12/7/2022
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2022-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:22 | 2022-07-05
12:49 | 2022-07-05
12:47 | 2022-07-05
12:21 | 2022-07-05
12:12 | 2022-07-05
12:02 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website