المكاري بحث مع اللحنة التمهيدية لجائزة سمير كساب في الاليات القانونية والفئات المرشحة لها

Advertisement

عقد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري، اجتماعا في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، مع اللجنة التمهيدية لجائزة سمير كساب، التي من المقرر أن تمنح سنويا لثلاثة أعمال صحافية متميزة، في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف في 3 أيار من كل عام.وقد شارك في الاجتماع كل من المستشار القانوني لوزير الإعلام المحامي بطرس فرنجية، والمصورين المحترفين روجيه مكرزل وعمار عبد ربه وباتريك باز، حيث تمت مناقشة الآليات القانونية للجائزة والفئات المرشحة لها والهدف منها والمعايير التي يجب اعتمادها، وممن يجب أن تتألف لجنة التقييم، وأين ومتى تقدم الجائزة.