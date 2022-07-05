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لبنان

الحشيمي: أنا مستقل ولن أكون ضمن كتلة "الجمهورية القوية"

Lebanon 24
05-07-2022 | 08:50
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جاءنا من النائب بلال الحشيمي ما يلي:
ردا على الكلام  ان "القوات اللبنانيّة" منزعجة مني لأنني لن التزم بالاتفاق الذي  كان يقضي بانضمامي الى كتلة القوات. 
اعلمكم اني منذ بداية التحالف مع القوات  في الانتخابات النيابية ٢٠٢٢ التي تجبر المرشح التحالف مع إحدى اللوائح  كنت واضحا خلال الإتفاق انني مستقل ولن اكون ضمن كتلة الجمهورية القوية والدليل ان عند اعلان لائحة زحلة السيادة يوم الاحد ١٠ نيسان الساعة ٥ في اوتيل القادري زحلة التي كنت ضمنها عرف بي المرشح المستقل عن المقعد السني في دائرة زحلة والبقاع. 
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اقتضى التوضيح".
 
 
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