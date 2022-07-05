الحشيمي: أنا مستقل ولن أكون ضمن كتلة "الجمهورية القوية"

جاءنا من النائب بلال الحشيمي ما يلي:

Advertisement

ردا على الكلام ان "القوات اللبنانيّة" منزعجة مني لأنني لن التزم بالاتفاق الذي كان يقضي بانضمامي الى كتلة القوات.اعلمكم اني منذ بداية التحالف مع القوات في الانتخابات النيابية ٢٠٢٢ التي تجبر المرشح التحالف مع إحدى اللوائح كنت واضحا خلال الإتفاق انني مستقل ولن اكون ضمن كتلة الجمهورية القوية والدليل ان عند اعلان لائحة زحلة السيادة يوم الاحد ١٠ نيسان الساعة ٥ في اوتيل القادري زحلة التي كنت ضمنها عرف بي المرشح المستقل عن المقعد السني في دائرة زحلة والبقاع.اقتضى التوضيح".