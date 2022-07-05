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لبنان

بو حبيب من لندن: لبنان مُلتزم بحرية الدين أو المعتقد

Lebanon 24
05-07-2022 | 09:02
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يُشارك وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب في المؤتمر الوزاري الدولي لحرية الدين أو المعتقد المنعقد في لندن يومي 5 و6 تموز الجاري.
 
وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تطرق فيها إلى التزام لبنان بحرية الدين أو المعتقد واعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوجوده، مؤكداً على تطوير لبنان لثقافة القبول المتبادل والتعايش وضمان الدستور لهذه المبادئ، والتشديد على رفض اي أيديولوجية متطرفة في الخطاب الوطني. كما تناول في كلمته الاعتراف بإرث الحوار بين الأديان بأغلبية ساحقة من قبل المجتمع الدولي في عام 2019 باعتماد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنشاء "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" في بيروت. الأكاديمية، التي ستكون منصة للدبلوماسية الوقائية التي تدعو إلى التنوع والحوار.
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