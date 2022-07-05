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لبنان

هذه اسباب ازمة الخبز

Lebanon 24
05-07-2022 | 09:17
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عقد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان علي ابراهيم مؤتمرا صحافيا في مبنى "الفورنو" في خلده، في حضور امين نقابة اصحاب الافران في جبل لبنان ناصر سرور وحشد من اصحاب الافران.

استهل ابراهيم مؤتمره شاكرا الإعلام على "متابعة الامور الاساسية ومنها موضوع قطاع صناعة الرغيف".
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 ثم عرض لأسباب ازمة الخبز، وقال:  "الاسباب الرئيسية التي ادت الى ازمة الخبز منذ بداية الشهر الفائت وما زالت حتى اليوم لم تشهد حلولا جذرية تعود إلى:

اولا : توقف المطاحن الكبرى عن العمل بداية شهر حزيران واهمها "بقاليان" و"التاج" التي تزود ٤ مطاحن القمح، وتوقف مطحنة البقاع عن العمل بداية شهر حزيران كليا مما ادى الى نقص حاد في كميات الطحين المسلمة للافران فتوقع بعض الافران عن العمل واخر عمل بنصف طاقته الانتاجية. ومن كان يعمل تعرض لطوابير من المواطنين.  وادت هذه العوامل الى توقف الاف موزعي الخبز عن التوزيع مما سبب سوقا سوداء في غالبية المناطق.

ثانيا؛ نقص في كميات الطحين المسلمة للافران على الاراضي اللبنانية كافةوبدرية كبيرة في منطقة البقاع. وهنا جدول النقص:  4190 طنا من الطحين موزعة كاللآتي: 414 طنا الجنوب ، 2093 طنا الضاحية وجبل لبنان وبيروت، 950 طنا  البقاع،  554 طنا الشمال، 180 طنا الجبل. من هنا كان يجب على وزارة الاقتصاد والتجارة تو جيه اذونات التسليم الصادرة عنها الى المطاحن مباشرة لتحصل الافران كل بحسب كميته.

ثالثا : ان رفع الدعم عن الطحين الاكسترا ومشتقاته دفع عددا من المستهلكين  الى استبداله بشراء الخبز بسبب غلاء الخبز الافرنجي، مما زاد الضغط  على الخبز العربي.

رابعا : لذلك، يدعو اتحاد نقابات الافران في لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة الى اصدار اذونات تسليم الطحين التي ستدرك في  16 تموز 2022 مدونة كمية الطحين اللازمة لكل فرن واسم المطحنة المتسلمة لهذه الكمية كي لا يتعرض اصحاب الافران للاذلال ، وفي حال لم تلتزم الوزارة إصدار نموذج الاذونات كما ذكرنا ، ندعو جميع الافران على الاراضي اللبنانية الى عدم تسلم  الاذونات ولتتحمل وزارة الاقتصاد والتجارة مسؤولية توفير الخبز للناس".

سرور

ثم تحدث امين السر ناصر سرور فعدد الكثير من "المخالفات التي يقوم بها مستشارا الوزير في وزارة الاقتصاد والتجارة".
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

إقتصاد

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