الرئيس الحص بخير... وهذا ما طلبه مستشاره

نفى رفعت بدوي، مستشار ومدير مكتب الرئيس سليم الحص عبر "لبنان 24"، الاشاعات حول وفاة الرئيس الحص. وأكّد أن صحته بخير.

وطلب بدوي الكفّ عن تلفيق الاخبار حول صحة الحص.