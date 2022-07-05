وفد عسكري اسرائيلي نسائي.. هذا ما يفعله داخل موقع العباد المقابل لحولا (صورة)

شوهد وفد عسكري اسرائيلي من الاناث داخل موقع العباد المقابل لبلدة حولا اللبنانية، حاملين خرائط ومناظير ويقومون بعملية استطلاع ومراقبة باتجاه الاراضي اللبنانية.

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