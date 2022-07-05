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لبنان

وفد عسكري اسرائيلي نسائي.. هذا ما يفعله داخل موقع العباد المقابل لحولا (صورة)

Lebanon 24
05-07-2022 | 09:53
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شوهد وفد عسكري اسرائيلي من الاناث داخل موقع العباد المقابل لبلدة حولا اللبنانية، حاملين خرائط ومناظير ويقومون بعملية استطلاع ومراقبة باتجاه الاراضي اللبنانية.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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