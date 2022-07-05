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لبنان

جرحى بإطلاق نار وطعن بالسكاكين... ماذا حصل في ببنين؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 10:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال بين عائلتين في ببنين، نتج عنه جريح أُصيب بقدمه جراء إطلاق نار، بالاضافة إلى سقوط 3 جرحى بعد إصابتهم بطعنات سكين.
 
 
 
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ببنين

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