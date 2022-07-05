جرحى بإطلاق نار وطعن بالسكاكين... ماذا حصل في ببنين؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال بين عائلتين في ببنين، نتج عنه جريح أُصيب بقدمه جراء إطلاق نار، بالاضافة إلى سقوط 3 جرحى بعد إصابتهم بطعنات سكين.

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