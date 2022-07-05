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لبنان

ميقاتي ترأس إجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين

Lebanon 24
05-07-2022 | 10:22
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رأس رئيس حكومة تصريف الاعمال  نجيب ميقاتي إجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين بعد  ظهر اليوم في السراي الحكومي، وضمت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير العدل هنري خوري، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير العمل مصطفى بيرم. ممثل الامن العام العميد الياس البيسري.
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وقال الوزير حجار بعد الاجتماع: تداولنا في عدة اقتراحات واتفقنا على خطوات عملية سنعلن عنها لاحقا.

مولوي
 
واستقبل الرئيس ميقاتي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وعرض معه شؤون وزارته.
 
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