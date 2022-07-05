عون معزيا بالمرجع فضل الله: امتزج اسمه وتاريخه بالوعي

أعلن المكتب الاعلامي للعلامة السيد علي فضل الله، في بيان، ان السيد فضل الله "تلقى برقية تعزية من رئاسة الجمهورية في الذكرى الثانية عشرة لرحيل المرجع السيد محمد حسين فضل الله، أكد فيها فخافة الرئيس ميشال عون ان "احياء هذه الذكرى هو فعل وفاء لرجل امتزج اسمه وتاريخه بالوعي والحكمة فكان نداء الحق نصرة للحياة وكرامة الإنسان".

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