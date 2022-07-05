تصريح جديد.. ماذا قال باسيل عن الحكومة وملف ترسيم الحدود؟

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أنّ "هناك فرصة جدية للبنان في ملف ترسيم الحدود البحريّة"، مؤكداً أن "التيار مع اغتنامها بالكامل"، وقال: "فجوة الخلاف تضيق، لكنّ الأجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا - كاريش، والأهم أن يسمح لنا بالتنقيب، وهذا هو الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلولٍ دبلوماسية عادلة له مع استخدام نقاط القوة، ونحنُ لسنا ضعفاء".

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وفي كلمةٍ له عقب اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني الحر، قال باسيل في الملف الحكومي: "رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار، وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة".

وتابع: "التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين الاربعة المعروفة المرتبطة بها اي الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية الى جانب موضوع الحدود".