بالفيديو.. اشتباكات وتضارب أمام شركة "تاتش" في بيروت!

جابت تظاهرة شعبيّة، مساء اليوم، على عددٍ من الوزارات في نطاق مدينة بيروت، وذلك احتجاجاً على رفع تعرفة الإتصالات.

وشارك في التظاهرة عددٌ من النواب التغييريين والناشطين وجمعية المودعين، فضلاً عن حشدٍ كبير من المواطنين.

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وانطلقت التظاهرة من أمام وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، ثم اتجهت نحو مبنى "كهرباء لبنان" مقابل مرفأ بيروت، ثم انطلقت نحو ساحة الشهداء.

ووصل المتظاهرون إلى محيط مبنى "جمعية المصارف" وسط بيروت، كما كانت لهم محطّة أمام وزارتي الإقتصاد والإتصالات.

مواجهات أمام مبنى شركة "تاتش"

وبعدها، اتجهت التظاهرة نحوُ شركة "تاتش" التي حاول المتظاهرون دخولها بالقوّة، إلا أن عناصر من الجيش والقوى الأمنية منعتهم من ذلك، ما أدى إلى حصول مواجهات مباشرة.