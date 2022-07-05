"إسرائيل" تتحضّر لمواجهة.. كلامٌ جديد "يُنذر" بحرب!

نقلت قناة "العربية" عن مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قولها إنّ "الشركات تحجم عن التنقيب بثروات لبنان البحرية بسبب حزب الله".

وأضافت المصادر، بحسب "العربية": " إنّ إسرائيل تتحضر لمواجهة كبيرة على أكثر من جبهة، ونتوقع كثافة نيران كبيرة علينا في أي مواجهة محتملة".

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وتابع: "ردّنا سيكون مدمراً على مصادر النيران والدول الراعية لها".