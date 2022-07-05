كرامي استقبل بخاري وعرضا الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب السابق فيصل كرامي السفير السعودي وليد بخاري في دارة والده الرئيس الراحل عمر كرامي في طرابلس، حيث ناقشا على مدى ساعتين المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

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