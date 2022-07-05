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لبنان

"موقوف خطير" في لبنان.. هذا ما فعله على "فيسبوك" وبـ"بطاقات التشريج"!

Lebanon 24
05-07-2022 | 12:47
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي:

   بنتيجة تحقيقٍ أجراه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشّرطة القضائية بشكوى مقدّمة من مواطنة ضدّ مجهول بجرم سرقة حسابها الخاص على تطبيق "فايسبوك"، وانتحال اسمها للتواصل مع أقربائها والاستحصال منهم على بطاقات تشريج خلويّة مسبقة الدفع بطريقة احتياليّة.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات والمتابعة، توصّلت عناصر المكتب الى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، ويدعى: م. ب. (مواليد عام 1998، فلسطيني). وبالتحقيق معه، اعترف بسرقة مئات حسابات التطبيق المذكور-ومنها حساب المدّعية-، مستخدماً الطريقة ذاتها عن طريق قيامه بسرقة حساب الضحية وانتحال اسمها، بعدها يعمد الى التواصل مع أقربائها عبر تطبيق الـ " Messenger " الخاص بها أو عبر تطبيق  الـ " WhatsApp " عبر الرقم: 958546-78، من أجل الاستحصال على بطاقات التشريج بطريقة احتيالية. كما اعترف انه استطاع استهداف الضحايا غير المزوّدة حساباتهم بخدمة الأمان " Two-Factor Authentication ".

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين:

- الذين تعرضوا لعمليات احتيال بواسطة الرقم: 958546-78، الاتصال بالمكتب المذكور على الرقم: 293293-01، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على اشارة القضاء المختص.

- تفعيل خاصيّة " Two-Factor Authentication "، واختيار رقم سرّي يطلبه التطبيق بصورة دورية لتأكيد هوية المستخدم، وتجنب نسيانه، وعدم البوح به لأي كان.
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