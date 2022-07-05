الجيش: هبة من السفارة الهولندية إلى المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام

أعلن الجيش عبر "فيسبوك" عن "إقامة حفل تسليم عتاد مقدم هبة من السفارة الهولندية في لبنان إلى المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام بهدف دعم مشروع العمليات الإنسانية لنزع الألغام، وذلك في المدرسة الإقليمية لنزع الألغام لأهداف إنسانية في لبنان، بحضور السفير الهولندي والمجموعة الاستشارية للألغام MAG".

Advertisement