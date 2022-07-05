جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟

غرّد المحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قال باسيل قبل الإنتخابات كلاما عكس اليوم!فهو يطالب التسرع بإصدار تقرير من أجل التأمين- دون معرفة "ولا شي"!؟ المال يا عزيزي لا يعني عاصمة مدمرة، ولايعني أهالي الشهداء والضحايا والمعوقين و6 آلاف جريح، المال لا يعني إلا من يموت في سبيله، ويعني فقط من يريد تغيير وجه لبنان!".

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