Advertisement

لبنان

جوزيف أبو فاضل يردّ على باسيل.. ماذا قال له؟

Lebanon 24
05-07-2022 | 14:05
A-
A+
Doc-P-968702-637926525593242650.jpg
Doc-P-968702-637926525593242650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد المحلّل السياسي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قال باسيل قبل الإنتخابات كلاما عكس اليوم!فهو يطالب التسرع بإصدار تقرير من أجل التأمين- دون معرفة "ولا شي"!؟ المال يا عزيزي لا يعني عاصمة مدمرة، ولايعني أهالي الشهداء والضحايا والمعوقين و6 آلاف جريح، المال لا يعني إلا من يموت في سبيله، ويعني فقط من يريد تغيير وجه لبنان!".
Advertisement
 
وجاءت تغريدة أبو فاضل تعليقاً على ما موقف النائب جبران باسيل اليوم بشأن موضوع تفجير المرفأ، إذ قال: "على مسافة شهر من الذكرى الثانية للتفجير، لا تزال تغيب الحقيقة والتقرير الذي يسمح لشركات التأمين بدفع المستحقات لم يصدر وملف الموقوفين ظلما مستمر".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2022-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:11 | 2022-07-05
22:16 | 2022-07-05
22:18 | 2022-07-05
23:12 | 2022-07-05
23:11 | 2022-07-05
23:09 | 2022-07-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website