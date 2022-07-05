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لبنان

لأصحاب الخطوط الثابتة.. إليكم هذا الخبر من "ألفا" و "تاتش"

Lebanon 24
05-07-2022 | 15:07
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أصدرت شركتا "تاتش" و "ألفا" بياناً، اليوم الثلاثاء، عن الدفع بالعملة الوطنية لموطّني الخطوط في المصارف، وجاء فيه: "تلقت شركتا تاتش وألفا مراجعات من مشتركين يحملون خطوطاً خليوية ثابتة موطنة، مفادها أن بعض المصارف يفرض عليهم تسديد فواتيرهم بالدولار الأميركي، في حين أن توطينهم هو بالعملة الوطنية، مما يعد خرقاً لآلية الدفع المطبقة في التعرفة الجديدة، والتي ترتكز على الدفع بالليرة وفق سعر منصة صيرفة. وبموجب التوطين، يسدد المشاركون مستحقاتهم عبر عملية التحويل المصرفية".
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وختم البيان: "تطلب ألفا وتاتش من المشتركين مراجعتهما عند أي حالة مماثلة، وهما ستتخذان التدابير اللازمة مع المصارف".
 
 
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