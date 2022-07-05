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لبنان

أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-07-2022 | 15:29
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خلال اليومين الماضيين، شهدَ سعر الدولار تراجعاً ملحوظاً في السوق الموازية، إذ انخفض إلى ما دون 28800 ألف ليرة بعدما تجاوز حدود الـ29500 ليرة لبنانية.

التراجع هذا سبّب خسائر للكثيرين خصوصاً أولئك الذين اشتروا الدولارات بسعر مُرتفع من السوق الموازية.
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سيولة برزت

يقول أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّه "برزت خلال الأيام القليلة الماضية سيولة بالدولار، إذ اندفع الكثير من المواطنين لبيع دولاراتهم مطلع شهر تمّوز بسبب عدم قدرتهم على سحب كافة أموال رواتبهم المحولة إلى المصارف"، وأضاف: "إن تخفيض سقف السحوبات من الحسابات المصرفية يدفع بالكثير من المواطنين لصرف دولارات موجودة بحوزتهم من أجل الحصول على الليرة، ما يعني تدفقاً لسيولة لم تكن السوق تشهدها من قبل".

وتابع: "اليوم، من يتقاضى دولارات، ومع الغلاء القائم، وفي حين أن السيولة بالليرة لم تعد تكفي، فقد بات لزاماً تصريف الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يسمح بتوفيرِ أموالٍ تدخل في عمليات التداول اليومي".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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