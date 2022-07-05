أمرٌ واحد يدفعكم لبيع الدولار بكثافة.. ماذا يجري في السّوق؟

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التراجع هذا سبّب خسائر للكثيرين خصوصاً أولئك الذين اشتروا الدولارات بسعر مُرتفع من السوق الموازية.يقول أحد الصرافين لـإنّه "برزت خلال الأيام القليلة الماضية سيولة بالدولار، إذ اندفع الكثير من المواطنين لبيع دولاراتهم مطلع شهر تمّوز بسبب عدم قدرتهم على سحب كافة أموال رواتبهم المحولة إلى المصارف"، وأضاف: "إن تخفيض سقف السحوبات من الحسابات المصرفية يدفع بالكثير من المواطنين لصرف دولارات موجودة بحوزتهم من أجل الحصول على الليرة، ما يعني تدفقاً لسيولة لم تكن السوق تشهدها من قبل".وتابع: "اليوم، من يتقاضى دولارات، ومع الغلاء القائم، وفي حين أن السيولة بالليرة لم تعد تكفي، فقد بات لزاماً تصريف الدولار في السوق الموازية، الأمر الذي يسمح بتوفيرِ أموالٍ تدخل في عمليات التداول اليومي".